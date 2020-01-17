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БМД на «Ульяновске-Восточном»: кадры учений десантников с военной техникой

Егор Левин
02:17 17.01.2020
В тренировке приняли участие в общей сложности более 200 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ульяновской области десантники провели тренировочные занятия по погрузке боевых машин в военно-транспортные самолеты. Учения прошли на аэродроме «Ульяновск-Восточный» с применением самолетов Ил-76.

В тренировке приняли участие в общей сложности более 200 военнослужащих. С помощью специального оборудования, они подняли на борт две плавающие машины БМД-2.

Помимо основной задачи по погрузке техники, военнослужащие также отработали и другие задачи по ее подготовке и десантированию.

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