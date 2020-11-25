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Более 2 млн сирийцев вернулись в свои дома

Андрей Аркадьев
16:31 25.11.2020
В места проживания уже вернулись около 2,2 миллиона сирийских граждан, из которых более 1,3 миллиона - внутренне перемещенные лица.
Более 2 млн сирийцев вернулись в свои дома
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallokpress

Более двух миллионов сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, из них свыше 800 тысяч приехали в Сирию из других стран, заявил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

«В результате согласованных усилий российской и сирийской сторон на сегодняшний день в родные места уже вернулись более двух миллионов ста девяноста двух тысяч (2 192 763) сирийских граждан, из них более одного миллиона трехсот тридцати пяти тысяч (1 335 256) внутренне перемещенных лиц и более восьмиста пятидесяти семи тысяч (857 507) беженцев из-за рубежа», - сказал он.

По словам Мизинцева, поддерживается поддерживается положительная динамика восстановления инфраструктуры, социальных объектов и разрушенного сельского хозяйства.

Он также отметил, что для скорейшего возвращения беженцев из соседних с Сирией стран, прежде всего из Турции и Иордании, необходимы новые инициативы и поиск совместных решений по самым сложным вопросам. Мизинцев выразил уверенность, что развитие взаимодействия по данным направлениям будет в интересах простых граждан и позволит сдвинуть процессы возвращения сирийцев на родину.

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