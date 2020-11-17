Российские саперы отправились в Нагорный Карабах

Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России осуществляется переброска с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, специальной техники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа.

В зоне нагорно-карабахского конфликта саперы будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов. Кроме того, они будут обеспечивать подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение других задач инженерного обеспечения. Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут задействованы служебные собаки.

В целях осуществления контроля за соблюдением режима прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.