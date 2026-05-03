Над регионами России перехватили 33 дрона за четыре часа

Беспилотники нейтрализованы над семью регионами, в том числе столичным.
03-05-2026 22:10
© Фото: Минобороны России

Российские системы ПВО с 16:00 до 20:00 по московскому времени сбили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинские дроны пытались проникнуть в воздушное пространство над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской и Смоленской областями. Кроме того, БПЛА сбили над столичным регионом.

Минувшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали 334 беспилотника, запущенных с территории Украины. Они были уничтожены в воздушном пространстве над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также в Московском регионе и Республике Крым.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #ВСУ
