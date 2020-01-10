Филигранная работа пилотов Ка-27 при взлете и посадке на палубу «Адмирала Григоровича»: видео
Минобороны России показало впечатляющие кадры работы летчиков палубных вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиаполка Черноморского флота.
На видео экипажи совершают взлеты и посадки на палубу фрегата «Адмирал Григорович» в открытом море в дневное и ночное время.
Отмечается, что экипажи выполняли упражнение во время стоянки корабля на якоре и на ходу.
«Тренировки проходили во взаимодействии с корабельными расчетами, обеспечивающими полеты вертолетов. Специалисты проверяли слаженность работы всех систем авиационных комплексов фрегата», - отметили в Минобороны.
Накануне фрегат «Адмирал Григорович» принял участие в совместных учениях Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб.
Президент России Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов.