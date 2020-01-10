Командир «Адмирала Григоровича» рассказал об особенностях совместных учений двух флотов

В акватории Черного моря проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб.

«Калибры» взмывали в небо буквально один за другим. Пуски из надводного и подводного положений ракетами выполнили экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино».

Экипажи ракетных катеров «Ивановец» и «Набережные Челны» в соответствии с замыслом учения выполнили стрельбу противокорабельными ракетами «Москит».

Командир фрегата «Адмирал Григорович» капитан 3-го ранга Константин Аксенов отметил, что именно плотность действий сил была главной особенностью совместного учения двух флотов.

«Особенностью данных учений являлась плотность действий сил и небольшие промежутки времени между эпизодами различных боевых упражнений, зенитно-ракетных стрельб кораблями ударной группы и пусков крылатых ракет кораблями ударной группы Черноморского флота», - подчеркнул командир.

Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России. За маневрами наблюдали лично президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.