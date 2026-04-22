Расчет «Урагана» уничтожил позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В зоне проведения СВО в регионе воздушная разведка группировки войск «Восток» с помощью беспилотников обнаружила пункты временной дислокации украинских боевиков.

Противник скрытно сосредоточил на данном объекте резервы, которые готовились к переброске на передовую. Координаты местонахождения боевиков были переданы артиллерийскому подразделению 35-й общевойсковой армии.

Расчет 220-мм РСЗО «Ураган» нанес массированный удар по выявленным объектам. В результате все цели были успешно ликвидированы. Таким образом, артиллеристы сорвали ротацию ВСУ и не позволили противнику укрепить свои позиции, оставив их без усиления и помощи.

Накануне «Ураган» накрыл пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.