Где спит «Калибр»: эксклюзивные кадры из ракетного погреба фрегата перед стрельбой

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» в ходе совместного учения Черноморского и Северного флотов выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр».

Маневры прошли в Черном море. За ними лично наблюдали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

«Калибр» в деле уже показывали неоднократно во время различных учений. А вот что предшествует старту ракеты, удалось впервые увидеть съемочной группе «Звезды».

Мы публикуем эксклюзивные кадры из ракетного трюма «Адмирала Григоровича» - места, где еще никогда не был ни один репортер.

Теперь и читатели нашего сайта смогут увидеть ракетный погреб. Это режимное помещение, куда имеют доступ только несколько человек из экипажа. На опубликованном видео заряжена каждая установка и идет проверка перед стрельбой.

Военные наблюдают за боезапасом на мониторах, где видно состояние каждой ракеты, а также условия в ячейке, где она находится: температура, влажность, циркуляция воздуха.

Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.