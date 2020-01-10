Шойгу провел переговоры с главой Пентагона
Глава Минобороны России обсудил со своим американским коллегой Марком Эспером ситуацию в Ближневосточном регионе.
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и глава Пентагона Марк Эспер повели телефонные переговоры 10 января, сообщили в Минобороны России.
Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке произошла после убийства 3 января командующего силами специального назначения «аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате операции США вблизи аэропорта Багдада.
В ночь на 8 января Иран провел ответную спецоперацию, которую назвал «Мученик Сулеймани», в ходе которой обстрелял баллистическими ракетами две военные базы Соединенных Штатов в Ираке.