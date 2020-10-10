Армия В Амурском парке «Патриот» 230 кадетов вступили в ряды «Юнармии» Тамара Астапенкова Курсанты старших курсов выполнили стрельбу с ходу из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и БТР-82АМ. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России В Амурском парке «Патриот» на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоялась торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского движения «Юнармия» 230 воспитанников Амурского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кузнецова. Кадетам показали возможности современной боевой техники Сухопутных войск. Курсанты старших курсов выполнили стрельбу с ходу из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и БТР-82АМ. В торжественной обстановке воспитанники произнесли слова клятвы. Они пообещали хорошо учиться, стремиться к достижениям в спорте, быть верным юнармейскому братству и Родине. После клятвы кадеты получили значки. Руководитель регионального штаба движения Татьяна Кащенко передала кадетскому корпусу знамя «Юнармии». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика