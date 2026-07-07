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Бойцы поделились подробностями освобождения Копани в Запорожской области

Освобождение населенного пункта Копани позволило подразделениям группировки«Восток» создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области.
07-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали подробности освобождения населенного пункта Копани в Запорожской области. Видео опубликовало Минобороны России.

«Пехота двигается под моим наблюдением. Если парни слышат чужую "птицу", они укрываются в лесополке, чтобы себя не демаскировать. Я панорамно отслеживаю воздушное пространство, и при обнаружении вражеского дрона данные сразу передаются для его уничтожения», - рассказал командир взвода с позывным Кир.

Он объяснил, что при выявлении позиций противника все обрабатывается артиллерией и сбросами, после чего штурмовики идут накатом выдавливать врага. За каждым бойцом ведется круглосуточный контроль.

«Заходили, зачищали опорные пункты, вытесняли противника. В самом населенном пункте никогда не знаешь, откуда ждать накат, а в лесополосе при контакте ты примерно понимаешь, где находится враг», - поделился штурмовик с позывным Мягкий.

Военнослужащий рассказал, что во время входа в лесополосу враг начал по ним стрелять с противоположной стороны. В ответ на это наши бойцы открыли огонь, благодаря чему им удалось продвинуться вперед, в ходе чего противник был уничтожен.

Напомним, первого июля наши войска овладели населенными пунктами Украинское и Копани. В ходе боев в Копани ВС РФ ликвидировали до двух взводов противника, семь единиц автомобильной техники, четыре квадроцикла, а также 14 пунктов управления БПЛА. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 22 тяжелых гексакоптера типа «Баба-Яга».

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #освобождение #ВСУ #уничтожение #запорожская область #Копани
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