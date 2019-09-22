В Минобороны рассказали об инциденте с десантированием бронемашин под Оренбургом

Во время десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления под Оренбургом не сработали парашютные системы у двух боевых машин. О случившемся рассказали в Министерстве обороны России.

Из-за неисправности парашютных систем две бронемашины получили повреждения. Десантирование происходило без экипажей, в результате инцидента пострадавших нет.

В данный момент обстоятельства и причины случившегося устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.