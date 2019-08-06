Достойные преемники: спартакиада в рамках АрМИ-2019 стартовала в Кызыле

На территории Кызылского Президентского кадетского училища стартовала спартакиада среди юношей до 15 лет в рамках проведения Международного этапа конкурса «Военное ралли - 2019». В соревнованиях участвуют юнармейцы Республики Тыва, юноши Кызылского Президентского кадетского училища и юноши Кадетского корпуса Республики Тыва, сообщили в российском Миноброны.

«В рамках мероприятия состоялся конкурс по стрельбе из пневматической винтовки. Юноши были распределены по возрасту - так, ребятам 10-11 лет предстояло стрелять из положения лежа, 12-13 лет - сидя с упора, в то время как самым старшим участникам - 14-15 лет - стоя без упора», - рассказали в ведомстве.

Участники также соревновались в тувинской национальной борьбе «Хуреш». Согласно правилам состязании, ребята имели соответствующую форму и выступали лишь против своей возрастной группы.

Юношам спартакиады также предстоит соревноваться в главном этапе спартакиады - картинге.

По итогам всех соревнований призеры будут награждены дипломами, кубком за первенство и памятными призами.

Ранее сообщалось, что команда военных водителей из России одержала победу в индивидуальной гонке международного этапа конкурса «Военное ралли-2019», заняв сразу два призовых места. Протяженность маршрута составила более 90 километров.