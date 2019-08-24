Москва передала Кишиневу знамена частей, освобождавших Молдавию от фашистов
Россия передала Молдавии боевые знамена воинских частей, освобождавших республику от фашистов. Об этом заявил главы Минобороны России Сергей Шойгу.
Министр сказал, что Россия делает жест доброй воли и передает Молдавии воинские реликвии побед - знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской бригады Ордена Суворова и 507-го армейского истребительно-противотанкового Кишиневского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка.
«Личный состав этих частей покрыл себя неувядаемой славой в борьбе с фашистами», - сказал Шойгу на торжественном мероприятии, которое посвящено 75-летию освобождения Молдавии от фашистских захватчиков.
Он рассказал, что знамена хранились в Центральном музее ВС России.
«Отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Плечом к плечу здесь самоотверженно сражались представители разных национальностей», - сказал глава Минобороны.
По словам Шойгу, подвиг героев навсегда останется примером мужества, взаимовыручки, братской дружбы и преданности Отчизне.