В Приамурье военнослужащие ВВО эвакуируют людей из пострадавших районов

Военнослужащие Восточного военного округа эвакуируют людей из пострадавших от паводка районов Белогорска в Амурской области. Ранее там был объявлен режим ЧС.

За последние несколько часов из зоны подтопления вывезено несколько десятков человек. Эвакуация людей проходит при помощи автомобилей повышенной проходимости «Урал». Всего из Амурской области вывезено более двух тысяч человек, около 600 из них находятся в пунктах временного размещения.

В городе Свободном машины продолжают возводить защитную насыпь. Для укрепления берега использовано более тысячи мешков с грунтом. В работах задействовано около 80 человек и до 20 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Для обеспечения работы автомобильной техники в городе привлекается экипаж ВАИ из Белогорска.

Также более 60 военнослужащих от Дальневосточного высшего общевойскового командного училища привлечены для проведения работ по укреплению береговой линии реки Зеи в Благовещенске.

Постоянный мониторинг ситуации ведется с воздуха с помощью беспилотников «Орлан».

Режим ЧС ввели в Приамурье 25 июля из-за паводка, который был вызван муссонными ливнями. Затопленными оказались 16 населенных пунктов и порядка 600 домов. Также из-за паводка в регионе 30 июля пострадало по меньшей мере 125 сельскохозяйственных угодий.