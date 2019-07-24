Эвакуировать раненых и заправить технику: учения «в условиях боя» прошли под Оренбургом

Центральный военный округ опубликовал видео с крупных тактико-специальных учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области, где показана эвакуация на вертолетах «раненых» с поля боя и массовая заправка бронетехники в боевых условиях.

Учения завершились накануне. По их замыслу, подразделениям материально-технического обеспечения нужно было доставить на передовые позиции к мотострелкам и танкистам горюче-смазочные материалы и боеприпасы, эвакуировать вышедшую из строя технику, а медицинским службам - организовать вывоз раненых.

«Тыловые службы прямо на передовой организовали места массовой заправки бронетехники, на одной полевой заправке одновременно могли заправиться до 20 машин. Безопасность тыловых служб на передовой обеспечивали экипажи вертолетов Ми-8МТВ. Они также совместно с медицинскими подразделениями отработали эвакуацию раненых в условиях непосредственного соприкосновения с противником», - подчеркнули в ведомстве.

Главной целью учений являлись оценка соответствия возможностей сил и средств материально-технического обеспечения потребностям войск в современном бою и внедрение современного боевого опыта в процесс подготовки.