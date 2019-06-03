Три сотни тренировок: в ЮВО стартовал период летней боевой учебы

В соединениях и воинских частях Южного военного округа стартовал новый учебный период. Он начался с торжественных митингов, посвященных началу летней боевой учебы.

Митинги с участием начальников управлений и командования округа прошли во всех соединениях и воинских частях. Начало учебного периода отметили в Черноморском флоте, Каспийской флотилии, объединениях ВВС и ПВО, железнодорожных войсках и на территории военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

За период летней боевой учебы в ЮВО проведут более трехсот учений различного уровня, в том числе с боевой стрельбой. Главными среди них станут командно-штабные учения на местности оперативного уровня. На полигонах пройдут лагерные сборы соединений артиллерии, ракетных войск, РХБЗ, связи, ПВО и инженерных войск.

«В ходе предшествовавшего началу боевой учебы подготовительного периода были обслужены и подготовлены вооружение и военная техника, проведены практические занятия по требованиям безопасности, несению службы в караулах и нарядах», - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Основной формой обучения войск по-прежнему остаются ротные и батальонные тактические учения. Около половины всех тренировок пройдет в ночное время суток.