«Искандеры» в Ставрополье нанесли «удары» по противнику

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» отработали управление ракетными ударами по позициям «противника» в Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«Расчеты ОТРК "Искандер-М" ракетного соединения ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, провели учение на полигоне Серноводский по управлению ракетными ударами», - говорится в сообщении.

Так, в ходе маневров военнослужащие развернули установки «Искандеров» в назначенных позициях, после чего осуществили электронные пуски ракет по объектам «противника».

Сообщается, что всего к учениям было привлечено около 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и спецтехники.

«Искандер-М» - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Его основное предназначение – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.