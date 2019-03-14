Военный атташе ФРГ рассказал о военном сотрудничестве России и Германии
Подполковник Мартин Вендт отметил сферу взаимодействия, которая развивается несмотря на осложнения в отношениях РФ и НАТО.
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Военное сотрудничество России и Германии сегодня развивается в сфере ухода за военными захоронениями. Об этом «Звезде» рассказал военный атташе посольства ФРГ в Москве подполковник Мартин Вендт.
«Мы развиваем сотрудничество с российской стороной по линии ухода за воинскими захоронениями. В этой сфере мы взаимодействуем очень тесно», - заявил Вендт.
По его словам, это взаимодействие идет на пользу российско-германским отношениям.
В то же время Вендт отметил, что по другим вопросам российско-германского военного сотрудничества совместная работа практически не ведется на протяжении четырех с лишним лет.