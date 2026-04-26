ВС РФ за ночь сбили 203 украинских дрона над регионами страны

Враг пытался атаковать 17 регионов России.
26-04-2026 09:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские ПВО в ночь с 25 на 26 апреля сбили над регионами РФ 203 украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Киевский режим пытался атаковать территорию нашей страны с 20:00 по 7:00 по московскому времени. Вражеские БПЛА были замечены в небе над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей.

Кроме того, дроны также сбивали над территорией Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 25 апреля, за шесть часов российские военнослужащие сбили 42 украинских дрона.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Министерство обороны #Минобороны РФ #ВС РФ #атака всу #БПЛА ВСУ
