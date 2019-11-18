За рулем «Искандера»: кадры из кабины оперативно-тактического комплекса

Телеканал «Звезда» публикует кадры изнутри оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», который был задействован на учениях в Свердловской области. Расчеты ОТРК выполнили электронные пуски, уничтожив условного противника.

Военнослужащие совершили марш в назначенный район, где провели инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство. Они провели электронные пуски ракет, отработав нанесение групповых и одиночных ударов по важным объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника, находящимся на расстоянии до 200 километров.

Также расчеты совершенствовали действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности.

Подобные учения проводятся регулярно с целью повышения эффективности расчетов комплексов «Искандер-М». В ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Сары-Шаган в Казахстане военнослужащие уральского ракетного соединения выполнили боевые пуски ракет по базовому лагерю условных террористов, находящемуся на расстоянии в несколько сотен километров.

Основное предназначение «Искандер-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Подробнее о комплексе можно прочитать в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».



