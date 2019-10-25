В Центре химии материалов в Петербурге разработают композитные крепежи для кораблей Минобороны России

В Санкт-Петербурге открылся Центр химии материалов для судостроения. Он заработал на базе Института высокомолекулярных соединений РАН.

Его ученые испытывают на прочность опытные образцы пластиковых болтов и шпилек: они сгибают их, растягивают и рвут. Полученные результаты обнадеживают.

По словам старшего научного сотрудника института Иосифа Гофмана, внедрение новых типов материалов поспособствует переходу к новой странице в судостроении. Целью работы центра является достижение максимальной близости используемых материалов к прочности металла.

Центр химии материалов обладает даже собственной специальной камерой для климатических испытаний, в которой можно установить температурный режим от 40 до 180 градусов со знаком «минус». Каждый эксперимент специалистов центра при этом может продолжаться несколько недель.

Результатов разработок петербургских ученых ждут на Средне-Невском судостроительном заводе. В будущем их планируют применять при монтаже оборудования кораблей, которые здесь строят по заказу Министерства обороны России. Если заменить действующие корабельные крепежи на композитные, корабль может стать легче в пять раз. В свою очередь, это значительно сократит расход топлива и продлит автономность, увеличив при этом малозаметность для радаров противника. В 2020 году специалисты института и завода должны будут определиться с компонентами, которые будут использоваться в материале, а в 2021 году - с его механическими характеристиками.

В случае, если все пойдет по намеченному графику, первые в истории российского судостроения крепежи из композитных материалов могут появиться на одном из военных противоминных кораблей нового поколения.