Глава Генштаба ВС РФ встретился со своим американским коллегой в Вене

В понедельник, 4 марта, в городе Вена состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом.

Военачальники обменялись оценками по развитию ситуации в Сирии. Была подчеркнута важность продолжения взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о СНВ и РСМД.

Встреча носила конструктивный характер.