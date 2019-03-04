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Глава Генштаба ВС РФ встретился со своим американским коллегой в Вене

Наталья Вальханская
19:21 04.03.2019
Военачальники обменялись оценками по развитию ситуации в Сирии. Была подчеркнута важность продолжения взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов.
Глава Генштаба ВС РФ встретился со своим американским коллегой в Вене
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

В понедельник, 4 марта, в городе Вена состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом.

Военачальники обменялись оценками по развитию ситуации в Сирии. Была подчеркнута важность продолжения взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о СНВ и РСМД.

Встреча носила конструктивный характер.

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