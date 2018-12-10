В ВМФ России рассказали о темпах перевооружения морской авиации

Морская авиация Военно-морского флота России наращивает усилия по подготовке летного состава. Как рассказал генерал-майор Игорь Кожин, в новом учебном году, который наступил первого декабря, перед морской авиацией лежат крупные задачи.

Руководитель морской авиации ВМФ РФ отметил, что задачи по летной подготовке в ушедшем 2018 учебном году были в целом выполнены. Общий налет составил 120% от запланированных показателей, всего пилоты находились в воздухе около 28 тысяч часов. В среднем каждый экипаж налетал порядка 130 часов.

Кожин также рассказал о модернизации инфраструктуры и обновлении летного парка. Все это касается как оперативно-тактических, так и противолодочных сил.

«Мы продолжили работу по перевооружению сил оперативно-тактической авиации берегового базирования на самолеты Су-30СМ – в 2018 году получили порядка десяти летательных аппаратов. Планово идет перевооружение основы противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок - вертолёта Ка-27 на новые вертолёты Ка-27М», - отметил Игорь Кожин.

Руководитель морской авиации также рассказал о новинках, которые ожидают его структуру в новом году. В частности, на вооружение поступят самолеты-амфибии Бе-200, их покажут уже на следующем Главном параде ВМФ в Петербурге, а самолеты Ил-38Н получат обновленный прицельно-поисковый комплекс «Новелла».