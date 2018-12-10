Военно-морской флот России получит самолеты-амфибии Бе-200

До конца текущего учебного года флот получит самолеты-амфибии Бе-200. Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин.

Генерал-майор отметил, что для данных летательных аппаратов в морской авиации уже есть подготовленные экипажи. Бе-200 будут использоваться для спасательных и противопожарных операций.

«Экипажи у нас подготовлены, и, скорее всего, мы покажем эти летательные аппараты на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге», - рассказал Кожин в интервью.

Также начальник морской авиации ВМФ России рассказал о специальных испытаниях, которые в данный момент проходят противолодочные корабли Ил-38Н. Испытания связаны с модернизацией комплекса «Новелла». После них «убийцы подлодок», как прозвали Ил-38Н западные журналисты, получат на вооружение обновленные с учетом современных задач прицельно-поисковые системы.