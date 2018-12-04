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Тройной фронт работ: в Подмосковье началось строительство Главного храма ВС РФ

Даниил Левин
18:10 04.12.2018
Строительство Главного храма ВС РФ должно завершиться уже через полтора года.
Тройной фронт работ: в Подмосковье началось строительство Главного храма ВС РФ

На месте строительства Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот» ставят первые башенные краны. При помощи этих машин после завершения работ по фундаменту начнется возведение основных объектов, включая колокольню высотой 75 метров.

В активной стадии создания находятся элементы внутреннего убранства храма, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

Фронт работ на месте строительства главного военного храма России можно разделить на три части - на дальнем фланге бетон уже залили, в настоящее время он накрыт, чтобы состав как можно скорее затвердел. В центре проходит следующий этап - здесь завершена гидроизоляция. А на передовой рабочие устанавливают полутораметровую плиту, чтобы сделать фундамент более прочным.

На строительной площадке руководствуются фразой: «Чем мощнее основание, тем выше достижения». Закладку фундамента храма должны скоро завершить, а в Министерстве обороны РФ уже обсуждают его убранство. Глава военного ведомства Сергей Шойгу ранее показал патриарху Кириллу образцы икон, барельефов, которые будут использоваться. Предстоятель Русской православной церкви внимательно изучил экспонаты специальной выставки и обсудил их с министром обороны России.

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность за Ваше участие, за Ваши советы. Мы, безусловно, их учтем и будем надеяться, что за довольно короткие сроки постараемся реализовать версию уже с поправками, замечаниями и предложениями», - сообщил Шойгу.

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации станет третьим по высоте в нашей стране. Все на этой территории будет связано с символами Великой Отечественной войны. Например, диаметр основания купола составляет 19 метров 45 сантиметров. Галерея памяти длиной 1418 шагов - по количеству дней и ночей сражений. Высота звонницы составляет 75 метров в честь годовщины Победы, к которой планируется освящение храма.

«Это грандиозный замысел, который начал свое воплощение. Это не просто идея, не просто мысли, не просто такие прожекты. Но это уже то, что можно увидеть», - подчеркнул патриарх Кирилл.

Массивное основание необходимо для того, чтобы выдержать многотонную конструкцию. Ожидается, что скоро будет подведено электричество к крану, а по ходу работ его высота будет только увеличиваться. С таким ориентиром заметить место строительства главного военного храма страны можно будет даже издалека.

Первый башенный кран установили совсем недавно, и уже сейчас начинается монтаж второго. Это необходимо для того, чтобы тяжелые блоки можно было легко перемещать по всей территории стройки.

Почти 100 специалистов работают днем и чуть меньше - в темное время суток. Работа не прекращается ни на минуту. Все это делается для того, чтобы через полтора года звуки стройки сменились звоном церковных колоколов.

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