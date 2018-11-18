Российские военные раздали сотни продовольственных наборов в провинции Дейр-эз-Зор

В Сирийской арабской республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих стороны в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов. В Дамаске проведена адресная благотворительная акция, в ходе которой специализированному институту для инвалидов войны передано 25 инвалидных колясок, 25 полотенец и 25 теплых одеял.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1995 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3126,1 тонны.

Несмотря на соглашение о прекращении боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. Так, в течение суток боевиками совершены обстрелы пригородов городов Алеппо (дважды), Хама (трижды), и населенного пункта Сафсара (трижды) в провинции Латакия.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.