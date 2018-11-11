Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко написал Географический диктант

Сегодня, 11 ноября, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко во время посещения Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ) принял участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант».

Заместитель главы военного ведомства совместно с командованием Воздушно-десантных войск, профессорско-преподавательским составом и курсантами отвечали на вопросы диктанта, проверяя свои географические познания, показав единство российских военнослужащих и офицерского корпуса России в интересе к географии своего государства.

Перед началом написания диктанта заместитель главы военного ведомства сообщил о важности проводимого мероприятия, повышения интереса соотечественников к изучению родной земли и воспитания чувства гордости за свою страну.

«За три года из обычного среза знаний по школьной дисциплине мероприятие превратилось в масштабный просветительский проект, который с прошлого года приобрел международный статус. По сравнению с прошлым годом число участников диктанта в вооруженных силах выросло почти в восемь раз: с 18 до 137 тысяч», - подчеркнул Садовенко.

Значительно расширился территориальный охват мероприятия - от острова Итуруп до Калининграда, от острова Котельный до авиабазы Хмеймим, отметил он.