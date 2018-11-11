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В Рязани готовятся отметить вековой юбилей РВВДКУ им. Генерала армии В.Ф. Маргелова

Максим Гриценко
10:39 11.11.2018
Офицеров для крылатой гвардии в Рязани готовят с 59-го года. 134 выпускника училища стали Героями Советского Союза и России.
В Рязани готовятся отметить вековой юбилей РВВДКУ им. Генерала армии В.Ф. Маргелова

Тринадцатого ноября свой вековой юбилей отмечает Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова. На его боевом знамени Орден Суворова и два - Боевого Красного знамени, а также Гвардейская Георгиевская лента. Легендарный ВУЗ ведет свою историю от Первых Рязанских Советских Пехотных курсов командного состава РККА.

Учебный центр поражает своими масштабами. Только комплекс огневой подготовки занимает десять квадратных километров. Позволяет проводить стрельбы из всех видов техники и оружия, стоящих на вооружении ВДВ.

К столетию Рязанского Гвардейского Высшего Воздушно-десантного командного училища проводят конкурс «Лучший из Лучших».

«Основная цель - выявить уровень подготовки офицеров ВДВ, выпускников нашего училища. Цель конкурса - определить лучшего командира батальона, лучшего командира роты и лучшего комвзвода», - рассказывает начальник кафедры вооружения и стрельбы Рязанского гвардейского ВВДКУ им. Генерала армии В.Ф. Маргелова.

Одно из упражнений, которое выполняют десантники -  поражение мишеней, имитирующих танк. На выполнение этого упражнения отводится не более двух минут 50 секунд. Но справляются и быстрее, потому что каждый десантник знает: как только теряешь цель, сам становишься мишенью.

Старший лейтенант Денис Кокшаров - один из участников конкурса. Командир курсантской роты. Офицер отстрелял «на отлично». Денис уверен, воспитывать подчиненных нужно только личным примером. Каждый курсант училища помнит своего первого командира.

«Курсанты после выпуска берут пример со своих первых командиров, они делают, как они делали, у них у самих еще опыта нет, и естественно они вспоминают, как поступали их командиры подразделений, поэтому вдвойне больше ответственность», - разъясняет свою позицию командир роты курсантов гв. РВВДКУ им. Генерала армии В.Ф. Маргелова Денис Кокшаров.

Через тренажеры по воздушно десантной подготовке прошли все офицеры-десантники. Здесь отрабатывают выход из самолета и снижение. В классах-ангарах укладывают парашюты и сдают зачеты по устройству десантных систем. А в специальных аудиториях курсантов на тренажерах обучают тонкостям вождения боевых машин десанта.

На каждом занятии в курсантах воспитывают то, о чем сейчас вспоминают ветераны ВДВ. Десантный дух - то что и делает из будущих офицеров элиту войск.

«Командуя людьми на поле боя надо оценивать всесторонне ситуацию, чтобы занять выгодную позицию, создать предпосылки лучшие для своих и худшие для противника», - уверен командующий ВДВ 2009-2016 гг., Герой России, генерал-полковник, выпускник РВВДКУ 1978 года Владимир Шаманов.

Учить тому, что нужно на войне и максимум боевой практики: вождение авто-  бронетехники, стрельба из всех видов оружия, парашютная, горная, водолазная, инженерная, в приоритете – физическая подготовка и конный спорт. Навыки диверсионной работы в тылу противника.

Преподают все то, о чем еще пару десятков лет назад выпускники Рязанского училища могли только мечтать. Но самое главное здесь осталось неизменным. Это традиции ВДВ, заложенные в годы войны, бережно сохраненные и приумноженные.

«В любом эпизоде в современной истории везде присутствуют войска ВДВ, мы за Родину готовы всегда постоять, и поэтому задачи, которые ставили перед ВДВ, они должны быстро исполнять», - уверен генерал-полковник, Героя России, выпускник РВВДКУ 1972 года.

Тринадцатого ноября – в день 100-летия Рязанского гвардейского училища ВДВ в стенах легендарного ВУЗА ожидают ветеранов, выпускников, действующих офицеров. Подготовка к юбилею завершается. В эти дни и подведут результаты отбора в ВДВ «Лучшего из Лучших».

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