Модель ж/д-перевозки общевойсковой армии отработана на учениях «Восток-2018»
На маневрах «Восток-2018» впервые была разработана модель перевозки общевойсковой армии железнодорожным транспортом.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В ходе маневров «Восток-2018» были проведены исследования, в результате которых разработаны 37 прогнозных и аналитических моделей, сообщил в четверг начальник отдела оперативно-планового управления штаба тыла ВС РФ полковник Сергей Тюрин.
«Впервые разработана имитационная модель перевозки армии железнодорожным транспортом», - отметил Тюрин.
Он подчеркнул, что отработанные на маневрах модели уже служат основой для оценки обоснованности и реализуемости документов оперативного планирования МТО в ходе их ежегодного уточнения.