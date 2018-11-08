Модель ж/д-перевозки общевойсковой армии отработана на учениях «Восток-2018»

В ходе маневров «Восток-2018» были проведены исследования, в результате которых разработаны 37 прогнозных и аналитических моделей, сообщил в четверг начальник отдела оперативно-планового управления штаба тыла ВС РФ полковник Сергей Тюрин.

«Впервые разработана имитационная модель перевозки армии железнодорожным транспортом», - отметил Тюрин.

Он подчеркнул, что отработанные на маневрах модели уже служат основой для оценки обоснованности и реализуемости документов оперативного планирования МТО в ходе их ежегодного уточнения.