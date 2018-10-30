Шойгу напишет географический диктант в МГУ

Президент Российского географического общества Сергей Шойгу напишет Географический диктант в Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщается в пресс-службе общества.

В этом году диктант напишут более чем на трех тысячах площадкок в 80 странах мира на всех пяти материках: в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах.

В обществе отметили, что если раньше вопросы диктанта больше напоминали экзаменационный тест, то в этом году вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически.

Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени, а на сайте - в 14:00 по московскому времени. Написать диктант онлайн можно будет в течение трех дней - до 14:00 15 ноября.