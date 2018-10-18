Шойгу отметил большой потенциал военно-технического сотрудничества с Монголией

Россия будет и дальше наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией, имеющее большой потенциал. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе визита в эту страну генерал армии подчеркнул, что Москвы высоко ценит тот факт, что Монголия рассматривает развитие взаимодействия с Россией как одну из важнейших внешнеполитических задач.

«Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ напомнил, что отношения между двумя странами всегда отличались добрососедством.

«Они имеют многолетнюю историю и последовательно развиваются в экономической и гуманитарной областях. У наших стран близкие подходы к решению актуальных проблем международной повестки дня», - добавил министр.

Кроме того, Шойгу поблагодарил своего коллегу Нямаагийна Энхболда за широкое монгольское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2018 году.