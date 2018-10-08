Огненные «Пионы» уничтожили «врага» под Санкт-Петербургом

«Пион» - это самая мощная самоходная артиллерийская 203-миллиметровая установка в мире. Способна стрелять боеприпасами с особой разрушительной силой - бетонобойными, осколочно-фугасными и даже с ядерными зарядами на дальность до 40 километров. Модификация 2С7М носит название «Малка».

«Орудие очень громкое, первый выстрел - все в ожидании, что будет что-то неимоверное, и действительно, так оно и есть. Если стреляем на полном заряде, то ощущение, что тебя толкнули в спину, - такая мощная волна», - рассказал командир САУ 2С7М Сергей Пылин.

Для эффективной работы столь мощных артиллерийских систем необходима особая точность при наведении на цель и корректировке огня. Этого добиваются с помощью беспилотных аппаратов. На учениях были отработаны действия в составе артиллерийской группы, в составе разведданных разных комплексов, что позволяет максимально эффективно применить данные системы.

На учениях в Ленинградской области задействованы военнослужащие из Тамбовской области, где попросту нет таких обширных полигонов, где можно продемонстрировать все возможности мощной артиллерии. Лужский же полигон является одним из самых больших в Европе.