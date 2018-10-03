Полевые станции космической связи развернуты по «тревоге» в ЗВО

Масштабное учение по развертыванию системы управления стартовало в Западном военном округе, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

«В ходе учения соединения и воинские части связи и управления, былси подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенные районы, где были развернуты полевые пункты управления округа, объединений, соединений и воинских частей, полевые узлы связи», - заявил Мугинов.

Военнослужащие осуществили привязку к стационарным военным и гражданским узлам связи, многоуровневое резервирование каналов с использованием радиорелейных, тропосферных станций и станций космической связи.

Кроме того были отработаны вопросы маскировки, радиоэлектронного и визуального противодействия средствам разведки условного противника.

«С использованием малогабаритных переносных станций видеоконференцсвязи организована визуализация выполняемых задач до отдельного подразделения включительно», - добавили в пресс-службе ЗВО.

В ходе учения специально выделенные подразделения обозначения из состава разведки, радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации ЗВО, проведут поиск и определение координат работающих стаций связи и пунктов управления, их подавление и условное уничтожение.

Учение проводится в соответствии с планом, оно продлится до конца текущей недели в нем задействовано до 3,5 тысяч военнослужащих и более 300 единиц специального вооружения и военной техники.