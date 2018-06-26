Спорткомплекс и второй спальный корпус Нахимовского училища в Мурманске откроют к 1 сентября

Строительство объектов Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завершат к началу учебного года. Об этом первому заместителю министра обороны РФ Руслану Цаликову доложил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

В ходе рабочей поездки на Северный флот первый замглавы военного ведомства Руслан Цаликов совместно с замглавы военного ведомства генералом армии Дмитрием Булгаковым посетили филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

Они осмотрели новые учебные классы с современным оборудованием, кабинет робототехники, где были представлены разработки нахимовцев, спортивные залы и столовую и спальный корпус.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов отметил, что на втором, завершающем этапе строительства объектов училища будут достроены двухэтажный спорткомплекс с ледовым катком и бассейном, а также второй спальный корпус.

По его словам, строительство завершится в ближайшие месяцы - к началу нового учебного года. Вместе оба спальных корпуса училища будут способны разместить 560 человек.