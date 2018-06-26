Шквал огня, зной и сложные ландшафты: яркие кадры учений артиллеристов в Армении

Новобранцы 102-й российской базы в Армении впервые в этом году проводят масштабные стрельбы на полигоне Алагяз. На высокогорье одновременно работают реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

Огонь ведется и прямой наводкой, и с закрытых позиций. Все нормативы - от развертывания и подготовки к стрельбе до смены огневых точек - отрабатываются с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

В течение ближайшего месяца артиллеристы будут осваивать новейшие способы ведения огня. В частности, с помощью спутниковой навигации в составе разведовательно-ударных огневых контуров.

В условиях высокогорья и летней жары меняются привычные бойцам баллистические характеристики орудий, но уже первые практические занятия молодого пополнения 102-й российской базы показали, что хорошему артиллеристу ни зной, ни сложные ландшафты не помеха.