Снайперы ЗВО поразили движущиеся мишени в Нижегородской области

На полигоне Сормовской Мотострелковой Дивизии под Нижним Новгородом соревнуются лучшие стрелки Западного военного округа.

Бойцы спецназа, ВДВ и других подразделений должны решить, кто поедет на международный конкурс «Снайперский рубеж-2018», который будет проводиться в рамках Армейских международных игр - 2018.

От участников требуются не только навыки стрельбы, но и отличная физподготовка. Стрелки должны уметь поражать как статичные, так и движущиеся мишени.

Также во время стрельбы применяются соревновательные элементы. За каждый промах бойцы, как и в настоящем биатлоне, бегут штрафной круг - 100 метров. Весь турнир продлится 3 дня, в нем участвуют полсотни стрелков из Нижегородской, Брянской, Воронежской и Белгородской областей.