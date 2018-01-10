Опубликовано новое фото беспилотников, атаковавших российские базы в Сирии

Новое фото успешно перехваченных беспилотников сирийских боевиков опубликовано Министерством обороны России. Напомним, подразделения РЭБ, охраняющие российские базы, смогли взять под контроль шесть дронов, получив над ними управление.

Три из них были посажены на подконтрольную территорию, еще три разрушились при соприкосновении с землей.

Всего в массированной атаке в ночь с 5 на 6 января приняли участие 13 малоразмерных воздушных целей. Три из них приближались к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, десять – к авиабазе Хмеймим.

Семь БПЛА уничтожили зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С».

Сегодня стало известно, что дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого так называемой умеренной оппозицией.

В связи с этим Минобороны России направило письма начальнику Генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и главе Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с указанием необходимости выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по соблюдению режима прекращения боевых действий подконтрольными ей вооруженными формированиями.