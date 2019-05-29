Поставки Турции С-400 идут с опережением сроков по просьбе Анкары

Поставки зенитных ракетных систем С-400 для Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос, мы этим не занимаемся. Там все идет по плану», - сказал Песков.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.