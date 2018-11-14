В России создадут гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика» для испытания новых вооружений

В России разрабатывается новая гиперзвуковая ракета-мишень.

Завершение опытно-конструкторских работ запланировано на 2019 год, после чего ракета-мишень «Гвоздика» поступит в Минобороны в рамках новых контрактов. Разработка проходит на базе НПО «Молния», входящего в концерн «Калашников».

«Это гиперзвуковая ракета-мишень, которая предназначена для испытаний новых средств вооружений», - сообщила РИА Новостям гендиректор концерна Ольга Соколова.

Она добавила, что уже в следующем году в России открываться ОКР по созданию парашютной малогабаритной мишени, которая предназначается для тренировки летчиков истребительной и штурмовой авиации, а также для зенитной артиллерии и будет запускаться с земли.

По словам Соколовой, в настоящий момент для тех же целей используется ракета-мишень, запуск которой происходит с борта самолета, что не является безопасным и к тому же достаточно дорого.