Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав флота в 2021 году

Авианосец «Адмирал Кузнецов» будет ремонтироваться на Мурманском судоремонтном заводе, где пройдет замена всех котлов и оборудования корабля, сообщил журналистам замминистра обороны РФ России Юрий Борисов.

«Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», - сказал он.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» – корабль Северного флота, самый большой в составе ВМФ России. Основное вооружение – палубные истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ, вертолеты Ка-27 и Ка-29.

Во время сирийского похода на корабле впервые разместили Ка-52К «Катран».

В ноябре 2016 года с борта крейсера самолеты Су-33 совершили боевые вылеты и нанесли удары по позициям террористов в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. Это стало первым в истории боевым применением авианосца.

Кроме того, «Адмирал Кузнецов» может наносить удары по кораблям противника крылатыми ракетами «Гранит», зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Кортик» и зенитным ракетным комплексом «Кинжал».