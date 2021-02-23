Подарок ко Дню защитника Отечества: в Тверском суворовском военном училище открыли ледовую арену

Роскошный подарок ко Дню защитника Отечества получили учащиеся Тверского суворовского военного училища. Сегодня там торжественно открыли новую ледовую арену.

В церемонии принял участие один из самых известных выпускников учебного заведения - вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он расписался на форме «тверских соколов». Так называется команда местных суворовцев. Борисов сделал символический вброс шайбы и поздравил всех с Днем защитника Отечества.

«Теперь все необходимое для занятия спортом, для учебы у наших воспитанников есть. Теперь только нужно радоваться за них и надеяться, что мы растим достойных защитников нашего отечества», - подчеркнул Борисов.

Тверское суворовского военное училище - это целый комплекс новых зданий. Там есть все для комфортного проживания, учебы и досуга. В том числе учебно-административный корпус с библиотекой и классами для дополнительного образования, спальные корпуса с помещениями самоподготовки, и даже собственный скалодром.