В главном храме Росгвардии впервые состоялось рождественское богослужение

В ночь на 7 января в строящемся главном храме Росгвардии в подмосковной Балашихе впервые прошла праздничная служба, посвященная Рождеству. Божественную литургию возглавил настоятель храма протоиерей Максим Беликов в сопровождении приходского хора.

В числе прихожан храма ночную молитву совершили военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск нацгвардии РФ и члены их семей. После литургии и священных таинств по традиции к иконе Рождества Христова была торжественно вынесена зажженная свеча как символ Вифлеемской звезды.

«С особой теплотой мы встречаем Рождество Христово, которое несет веру в лучшее, наполняет нас любовью, ведущей к вечному обновлению», - сказал протоиерей, обратившись к верующим.

Еще недавно в верхнем ярусе собора стояли строительные леса, а теперь, благодаря усилиям архитекторов, инженеров и мастеров-камнерезов, его украшает мраморный иконостас, а молельный зал собора освещают более двухсот ламп бра и паникадило. Перед Рождеством завершились отделочные работы в алтаре и притворе, благоустроена прилегающая к храму территория и сквер «Владимирский парк».

Во время богослужения прихожане храма смогли насладиться мелодичным звоном 14 колоколов, установленных в звоннице. Несмотря на то, что отделочные работы продолжаются, при храме уже ведется активная приходская жизнь. Настоятель протоиерей Максим Беликов проводит встречи и православные беседы с военнослужащими, занимается просветительской работой среди молодежи.