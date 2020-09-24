Масштабная батальная сцена: кадры основного тактического эпизода учений «Кавказ-2020» под Астраханью

Основной тактический эпизод учений «Кавказ-2020» на полигоне Ашулук в Астраханской области начался под выстрелы реактивных систем залпового огня «Град». С огневой позиции военнослужащие уничтожили взводный опорный пункт условного противника на расстоянии в 12 километров.

Все происходит как во время настоящего боя, без права на ошибку. Реактивные системы «Град-БМ21» делают по пять залпов, батарея меняет позиции - и снова: пли!

Оглушительный бой со всех сторон. Ашулук - один из крупнейших полигонов в стране, больше 2 000 квадратных километров. В одном месте стреляют установки «Град», а в другом уже действует самоходная гаубица «Мста-С».

В бой вступают минометчики, зенитчики, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» - и Ашулук превращается в одну большую батальную сцену.

Эпизод, когда завязывается танковый бой и армии необходимо не допустить бронетехнику противника к своим позициям, называется «Огненный вал». Если танки противника попадут в образовавшийся после взрыва ров - выбраться из него уже не смогут. Этот тактический прием инженерные войска применяют во время борьбы с террористами в Сирии.

«Местность накладывает характерные особенности - отсутствие ориентиров. Попав в обстановку, наши горные подразделения сначала были дезориентированы несколько первых минут, но потом освоились. Износ техники тоже накладывал определенный отпечаток», - рассказывает командир мотострелковой бригады горной ЮВО Андрей Смирнов.

Стрелку отдельной мотострелковой бригады ЮВО Роману Салпагарову из Черкесска - 23 года, три из которых он служит по контракту. Это первые настолько масштабные учения в его жизни.

«Первый раз стреляю с огнемета, больше практики получилось. Поразили все цели», - говорит он.

Всего в главном тактическом эпизоде учений приняли участие сразу 8 000 человек и почти 400 единиц техники.