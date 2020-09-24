Специалисты РХБЗ уничтожили огневые точки «противника» и подготовили площадку для высадки десанта под Астраханью
Специалисты обнаружили следы «ядовитых веществ» и провели обработку техники.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках учений «Кавказ-2020» специалисты РХБЗ уничтожили огневые точки противника и подготовили площадку для высадки основных сил - десантно-штурмовой группы.
Во время разведки местности специалисты обнаружили следы «ядовитых веществ» и провели обработку техники. Завтра на полигоне Капустин Яр состоится основной этап стратегических учений «Кавказ-2020». Как сообщили в пресс-службе Кремля, его посетит президент РФ Владимир Путин.
Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.