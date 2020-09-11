Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В МО РФ заявили, что учение «Кавказ-2020» будет носить сугубо оборонительный характер

Андрей Аркадьев
13:25 11.09.2020
На брифинге замминистра обороны РФ Александр Фомин подчеркнул, что учение не направлено против какой-либо страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», которое пройдет в России с 21 по 26 сентября, будет носить исключительно оборонительный характер. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Необходимо отметить, что розыгрыши практических действий войск проводятся на территории Российской Федерации, а при разработке замысла учений подразумевался условный противник, не имеющий отношения ни к какому конкретному государству», - сказал он.

Фомин добавил, что Россия, стремясь к максимальной транспарентности, в инициативном порядке пригласила на заключительный этап учения на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств, а также представителей военно-дипломатического корпуса.

На брифинге присутствовали 107 представителей военно-дипломатического корпуса 68 стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:12 Армия
Видео
Замминистра обороны Фомин раскрыл подробности о предстоящем учении «Кавказ-2020»
12:50 В стране и мире
Минпромторг не поддержал идею о «двойных ценниках» в магазинах
12:48 В стране и мире
В Кремле назвали дату визита президента Белоруссии в Москву
12:02 Армия
Видео
Два самолета с китайскими военными прибыли в РФ на учения «Кавказ-2020»
12:00 В стране и мире
СМИ узнали о причастности ЦРУ к спецоперации по задержанию россиян в Белоруссии
Популярное
Популярное
Препятствующий раку продукт оказался эффективен против вирусов
Видео
Ел яблоки и скрывался от полиции: в районе Перово по улицам разгуливал лось
Ветеран ВВС США опубликовал изображения маскировки F-35 под российский истребитель
Видео
Бушующее море и раскачивающийся канат: российский экстремал выполнил опасный трюк во время тайфуна
Видео
Петербурженка подала в суд за удар флейтой на спектакле с Данилой Козловским
Названы способы сэкономить на топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.