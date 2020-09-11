В МО РФ заявили, что учение «Кавказ-2020» будет носить сугубо оборонительный характер

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», которое пройдет в России с 21 по 26 сентября, будет носить исключительно оборонительный характер. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Необходимо отметить, что розыгрыши практических действий войск проводятся на территории Российской Федерации, а при разработке замысла учений подразумевался условный противник, не имеющий отношения ни к какому конкретному государству», - сказал он.

Фомин добавил, что Россия, стремясь к максимальной транспарентности, в инициативном порядке пригласила на заключительный этап учения на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств, а также представителей военно-дипломатического корпуса.

На брифинге присутствовали 107 представителей военно-дипломатического корпуса 68 стран.