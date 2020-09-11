Бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М3 приступили к выполнению задач в рамках тренировки сил ПВО стран СНГ

Три стратегических ракетоносца Ту-160 и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России рано утром взлетели с аэродромов и взяли курс в Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Ракетоносцы в рамках тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств - участников СНГ являются контрольными целями для дежурных по ПВО сил и средств республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Воздушно-космических сил, объединений ВВС и ПВО Западного, Центрального и Южного военных округов Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, а также республик Беларусь и Казахстан своевременно обнаружили контрольные цели и осуществили их условные обстрелы.

С военных аэродромов России, республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения в воздух были подняты дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей.

Всего в воздух было поднято более 60 самолетов. В проверке боевой готовности дежурных по ПВО сил принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от республик Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российской Федерации, Таджикистан, Узбекистан.

В ходе тренировки отрабатываются действия органов управления взаимодействующих сторон при применении ими дежурных по ПВО сил по воздушным судам - нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам - нарушителям государственных границ государств - участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.