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Военные строители завершили подготовку котлованов для многофункционального медицинского центра под Псковом

Лина Давыдова
00:09 06.08.2020
Военные строители приступили к фундаментным работам на площадке строительства многофункционального медицинского центра в Псковской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городе Великие Луки Псковской области военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа, переброшенные из Мурманской области для строительства многофункционального медицинского центра, опережая график, завершили подготовку котлованов для устройства фундамента здания.

Личный состав, задействованный в проведении работ, произвел срез и перевозку растительного слоя грунта выполнил развертывание строительного городка для временного проживания рабочих и приступил к подготовке основания фундаментной плиты.

Подготовительные работы проводятся круглосуточно и посменно.

Весь личный состав сводного подразделения железнодорожных войск ЗВО и представители строительной организации, задействованные в проведении работ, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

В ходе проведения работ подразделениями войск РХБ защиты Западного военного округа ежедневно проводится специальная обработка военной и строительной техники и материального имущества с использованием дезинфицирующих растворов и авторазливочных станций АРС-14У.

На строительном объекте задействовано около 150 военнослужащих и строителей, более 30 единиц военной и специальной техники.

Министерство обороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина возведет два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках.

Они будут оснащены современным медицинским оборудованием и техникой.

Военнослужащие соединения железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) переброшены в Псковскую область для выполнения отдельных видов работ по подготовке площадок строительства многофункциональных медицинских центров.

Личный состав батальона механизации соединения железнодорожных войск ЗВО, совершив марш железнодорожным транспортом протяженностью около 1500 км из Мурманской области, где выполнял задачу по восстановлению железнодорожного сообщения в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, прибыл в г. Псков и приступил к первому этапу подготовки площадки для строительства.

В городе Великие Луки прибыли военнослужащие и техника железнодорожных войск ЗВО из города Брянска, совершив марш на штатной технике свыше 500 километров.

Каждое подразделение обеспечено современной специальной военной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями-самосвалами КамАЗ и УРАЛ.

За прошедшие сутки личный состав подразделений произвел срез растительного слоя объемом более 4,5 тысяч кубических метров и разработку грунта под котлованы объемом более 6,5 тысяч кубических метров на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки.

Всего к работам привлечены около 50 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники железнодорожного соединения ЗВО.

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