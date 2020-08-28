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Дождь прицелу не помеха: как россиянам удалось обойти соперников в гонке БМД конкурса «Десантный взвод»

Павел Кутаренко
03:56 28.08.2020
Всего один промах на два российских экипажа стал отличным результатом, учитывая погоду.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне ВДВ «Струги Красные» в Псковской области российская команда практически оформила заявку на победу в конкурсе «Десантный взвод». Став лучшими на первых двух этапах, экипажи уверенно обошли конкурентов и в гонке преследования на БМД.

От каждой сборной - только два экипажа, показавшие лучшее время в индивидуальных гонках. На испытании преследования два круга протяженностью 10 километров. На первом ждет огневой рубеж, на котором необходимо поразить из автоматической пушки и пулемета мишени на разной дальности.

Всего один промах на два российских экипажа - отличный результат, учитывая погоду. Дождь скрывает мишени пеленой, а на косогоре машина начинает скользить по мокрому бетону, как по льду.

Одно из финальных препятствий трассы – трамплин. На нем боевая машина десанта буквально взлетает в воздух. Отрыв от земли составляет около метра.

В индивидуальной гонке экипаж гвардии младшего сержанта Александра Каравая показал лучший результат за все годы конкурса - один круг за 6 минут 39 секунд. Обновить рекорд в гонке преследования не удалось.

«Прошли отлично. Немного хуже, чем первый этап - сказалась погода. Дождь был, плюс наводчику было плохо видно», - поясняет Каравай.

Команды Китая, Белоруссии и Алжира бросились в погоню за российскими десантниками. Но уже на первом препятствии - змейке - китайцам не удалось пройти без штрафа. За каждый сбитый столб - плюс 30 секунд.

Соперники старались, но справиться с погодой им не удалось - по 3-4 промаха на огневом рубеже, а прохождение препятствий далеко от идеального.

Российская команда - на уверенном первом месте, вторыми стали белорусы, третье место - у сборной Китая. Но даже алжирцев, которые финишировавшие последние, проигрыш не расстроил.

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