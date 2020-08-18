Трасса М4: корреспондент «Звезды» прошел по маршруту с патрулем в зоне деэскалации в Идлибе

Солнце только выходит из-за горизонта, а колонна российской военной полиции уже покидает авиабазу Хмеймим. Первая точка маршрута - населенный пункт Айн-эль-Хабр, провинция Идлиб. Рассвет съемочная группа «Звезды» вместе с военными встречает в горах, в нескольких километрах от линии соприкосновения.

Горная Латакия - один из самых опасных участков маршрута. По обеим сторонам - высоты, поэтому что колонну может ожидать за следующим поворотом - неизвестно.

Далее путь колонны проходит по трассе М4 - одной из лучших автодорог Сирии, которая была построена практически перед самой войной. Она связывает промышленный центр страны - Алеппо, с другими крупными городами. Однако воспользоваться шоссе не успели: практически с самого начала боевых действий его захватили боевики.

Данный патруль - сквозной, по нему военнослужащие двух стран пройдут через всю зону деэскалации Идлиб. Первая часть пути проходит спокойно до тех пор, пока рядом с турецкой машиной не гремит взрыв. Среди российских военнослужащих пострадавших нет. А насколько пострадала техника, выясняется в ходе осмотра после встречи колонны совместно с турецкими военнослужащими.

Как именно на колонну было совершено нападение и кто за него ответит - будет ясно по результатам расследования. Но это уже не первый подобный инцидент: в прошлый раз пострадал российский бронетранспортер. Поэтому с обеих сторон Идлибской зоны деэскалации дожидаются группы боевой поддержки, которые при необходимости придут на помощь.

Командир дает последние пояснения перед марш-броском. Военным приказано встретить основные силы патруля, выходящего с трассы М4 и совершить марш в общей колонне до пункта временной дислокации. Скорость в ходе марша - 50 км/час, расстояние между машинами - не более 50 метров. В случае встречи с противником разрешено применять оружие индивидуально для личной защиты, а также в составе подразделения по команде старшего колонны.

В составе каждой группы - военные врачи и передвижные технические станции на тот случай, если придется ремонтировать поврежденные бронемашины.

С воздуха за обстановкой следят беспилотники, а на авиабазе Хмеймим уже готовы к взлету самолеты Воздушно-Космических сил России. Провинция Идлиб - последнее убежище террористов на территории Сирии. И постепенно они теряют контроль и над ним. Протяженность маршрута патрульных уже составляет максимальные 70 километров. Это весь отрезок трассы М4, расположенный в зоне деэскалации. Для военных обеих стран эта работа - опасная, но нужная. Именно так, патруль за патрулем, постепенно достигается главная цель - освобождение одной из самых важных автомагистралей в стране.